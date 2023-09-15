Kaymakamdan şehit babasına ziyaret

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen şehit babasını ziyaret etti.

Oltu Karabekir Mahallesinde ikamet eden şehit babası Murat Demir evinde ziyaret eden Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Hastürk, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Yiğit, Oltu Yazı İşleri Müdürü Abdul Samet Akbulut, Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sefa Özmen ile birlikte şehit babasına nezaket ziyaretinde bulundular. Kaymakam İbrahim Gökmen kendilerinde bir talebinin olup olmadığını sordular.

1991 yılında Cizre ilçesi girişinde çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin gömülü olduğu alanın yakınlarında meydana gelen silahlı çatışma sonucu şehit düşen Ayhan Demirin Babası Murat Demir Kaymakam ve heyetin hepsine teşekkür ederek kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan son derece memnun olduğunu söyledi. - ERZURUM