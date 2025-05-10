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Kızılören Kaymakamı Çitil, Şehit Annelerini Unutmadı

Kızılören Kaymakamı Çitil, Şehit Annelerini Unutmadı
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Afyonkarahisar Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, şehit annelerinin bu özel gününü kutladı. Kaymakam Çitil, annelere hediyeler vererek, sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Afyonkarahisar Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Sevgi ve şefkatin timsali annelerin en anlamlı günü olan Anneler Günü'nde Kızılören ilçesinde şehit anneleri unutulmadı. Bu anlamlı gün vesilesiyle şehit annelerinin misafiri olan Kaymakam Çitil, şehit annelerinin bir evladı oldu ve Anneler Günü'nü kutladı.

Annelere çeşitli hediyeler takdim eden, hayır dualarını alan Kaymakam Çitil, sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk dolu günler diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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