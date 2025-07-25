Kaymakam Yosunkaya'dan Sosyal Hizmet ve Huzurevi Ziyareti
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Sandıklı Sosyal Hizmet Merkezi ve Hüseyin Develi Huzurevi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve huzurevi sakinleriyle sohbet etti.
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, kurum ziyaretleri kapsamında Sandıklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Hüseyin Develi Huzurevi'ni ziyaret etti.
Ziyaretleri sırasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Yosunkaya, Huzurevi sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Yosunkaya'nın kurum ziyaretlerine, ilçedeki kamu hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulması açısından devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel