Kaymakam Yılmaz, Lalapaşa Köylerini Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa İlçe Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Yılmaz, ihtiyaçların karşılanacağına dair söz verdi.

Edirne'nin Lalapaşa İlçe Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, beraberindeki ilçe kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, köy kahvehanelerinde vatandaşlarla sohbet etti; mahallelinin talep ve önerilerini dinledi.

Köy sakinlerinin dile getirdiği ihtiyaçları yerinde inceleyen Kaymakam Yılmaz, makul ve yerine getirilebilir olan tüm taleplerin en kısa sürede karşılanacağının sözünü verdi.

Ziyaretlerinin sonunda muhtarlara ve köy sakinlerine gösterdikleri sıcak misafirperverlik için teşekkür eden Kaymakam Yılmaz, köylerden ayrıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

Rolünün etkisinde kalan ünlü oyuncu mekan bastı, haraç istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.