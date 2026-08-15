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Söğüt Kaymakamı Yayabaşı, Gençlik Merkezi'nde Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Söğüt Kaymakamı Yayabaşı, Gençlik Merkezi'nde Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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Bilecik Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek GSB Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarına katılan öğrencilerle buluştu. Akıl ve Zeka Oyunları, Müzik ve Dini İlimler atölyelerindeki öğrencilerle sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Yayabaşı, etkinlikleri inceleyip öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bilecik Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, gençlerle bir araya geldi.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Kulübü çerçevesinde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan öğrencilerle buluştu. Kaymakam Yayabaşı, Akıl ve Zeka Oyunları, Müzik ve Dini İlimler atölyelerinde eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlerin yaz dönemini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirmelerine katkı sağlayan etkinlikleri inceleyen Yayabaşı, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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