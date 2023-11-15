Kaymakam Yamlı, Şehitkamil Sanat Merkezi'ni inceledi

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde Şehitkamil Sanat Merkezi'ni (ŞSM) yerinde inceledi. Başkan Fadıloğlu'ndan, yapı ve işleyişle ilgili bilgi alan Kaymakam Yamlı, "Bir şeyi fark ettik. Burada sen, ben yok. Ortak bir hedef var. İnsanımızı faydalandırmak, gençlerimizi yetiştirmek, güzelliklerden paylaştırmak" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Şehitkamil'de göreve başlayan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, hizmete girdiği günden bugüne Gaziantep'in kültür-sanat hayatına farklı bir boyut kazandıran Şehitkamil Sanat Merkezi'ni yerinde inceledi. Kaymakam Yamlı'ya Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşlik etti. Şehitkamil Sanat Merkezi hakkında Yamlı'ya, teknik bilgilerin yanı sıra merkezin işleyişiyle ilgili de bilgi paylaşımında bulunan Başkan Fadıloğlu, Kaymakam Yamlı'nın sorduğu tüm soruları da yanıtladı.

"Çok başarılı bulduk ve çok güzel gördük"

Gezinin ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Gaziantep'i biz çok sevdik, Şehitkamil'i çok beğendik. Güzel bir ev sahipliğini gördük. Şehitkamil Sanat Merkezi'ni ve bununla birlikte diğer belediyemizin kültür, sanat faaliyetlerinin yapıldığı yerleri fırsat buldukça geziyoruz. Bir şeyi fark ettik. Burada sen, ben yok. Ortak bir hedef var. İnsanımızı faydalandırmak, gençlerimizi yetiştirmek, güzelliklerden paylaştırmak. Bunu bazen kamu kurumları olarak bizler, bazen STK'lar ama genellikle de belediyemizin yaptığını görüyoruz, mutlu oluyoruz. Özellikle bu merkezin çok keyifli bir şekilde projelendirilip dizayn edildiğini gördük. Programların yapıldığı yerlerde gerçekten güzel bir estetik kullanılmış. Aynı zamanda içerisindeki atölyeler, kurslar, gerçekten özel seçilmiş. Çok başarılı bulduk ve çok güzel gördük. Başta Belediye Başkanımıza, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dediğim gibi burada sen, ben diye düşünerek değil, hep beraber biz olarak olduğunu görüyoruz. Bunun da bereketini hep beraber görüyoruz. Gençlerimizin istifade edebileceği, her alanda kursların açıldığı bir yer burası. Kütüphaneler, kurslar, faaliyetler, etkinlikler, inşallah şehrimize, insanlarımıza, gençlerimize faydası olur. Ben, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP