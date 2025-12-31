Kaymakam Odabaş meslek lisesindeki üretim alanlarını inceledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında; okul bünyesinde bulunan soğuk sıkım zeytinyağı üretim makinesi, kuru meyve üretim alanı ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı gezildi. Öğrencilerin uygulamalı çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, üretim süreçleri hakkında bilgiler aldı.

Okul Müdürü Ertan Çınar'dan yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Odabaş ve Müdür Esmen, okulda yapılan çalışmaları değerlendirdi. - BALIKESİR