Kaymakam Uzun, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Kaymakam Uzun, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinliyor
Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Sazak, Ece, Tepepınar, Yumrutaş ve Yelki köylerine yaptığı ziyaretlerle vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm yolları hakkında istişarelerde bulundu. Kaymakam Uzun, hizmetin en doğru ve hızlı şekilde ulaştırılması için yerinde incelemelerin önemini vurguladı.

Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla köy ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kaymakam Uzun, ilçeye bağlı Sazak, Ece, Tepepınar, Yumrutaş ve Yelki köylerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Kaymakam Uzun'a ilgili daire amirleri de eşlik etti.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Uzun ve beraberindeki heyet, vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinleyerek çözüm yolları hakkında istişarelerde bulundu. Köylüler, devlet yetkililerinin kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tespit edilen sorunlar ve talepler, ilgili daire amirleri tarafından not alınarak gerekli çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, köy ziyaretlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Devletimiz, vatandaşlarımıza hizmet götürmek için var. Bizler de bu hizmetin en doğru ve en hızlı şekilde ulaştırılması için yerinde incelemeler yapıyoruz. Köy ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın sorunlarını birinci ağızdan dinliyor, taleplerini ilgili birimlerimize iletiyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmak, onlarla birlikte çözüm üretmek bizim en önemli görevimizdir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
