Kaymakam Uçar'dan Yularıçaylı Köyü'nde gönül köprüsü

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Yularıçaylı Köyü'nde vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu.

Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Yularıçaylı Köyü'nde köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Köy sakinlerinin talep ve düşüncelerini dinleyen Kaymakam Uçar, hane ziyaretleriyle programını sürdürerek gönül köprülerini pekiştirdi.

Programın devamında köy mezarlığını da ziyaret eden Kaymakam Uçar, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek gönül köprüleri kuruyoruz. Ahirete irtihal etmiş, geride dua edecek kimsesi kalmayanlar başta olmak üzere tüm geçmişlerimiz için dualar ettik; ecdadımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ettik" dedi. - BİLECİK