Haberler

Kaymakam Uçar, Sağlık ve Tarım Alanındaki Çalışmaları İnceledi

Kaymakam Uçar, Sağlık ve Tarım Alanındaki Çalışmaları İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar İlçesi Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Yenipazar Devlet Hastanesi ve Ziraat Odası'nı ziyaret ederek sağlık hizmetleri ve tarımsal faaliyetlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik'in Yenipazar İlçesi Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, sağlık ve tarım alanında yaptığı ziyaretlerle çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Yenipazar Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak hastane yönetimi ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi alan Kaymakam Uçar, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başhekim ve çalışanlarla sohbet eden Uçar, sağlık personeline teşekkür etti.

Kaymakam Uçar ayrıca Yenipazar Ziraat Odası'nı da ziyaret ederek Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tarımsal faaliyetler, çiftçilerin ihtiyaçları ve üretim süreçlerinde yaşanan sorunların ele alındığı ziyarette, ilçede tarımın geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Halkımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir. Özveriyle görev yapan sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin alın teriyle şekillenen tarımsal faaliyetler ilçemiz için büyük bir değer taşımaktadır. Devletimiz her zaman çiftçimizin yanındadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Şampiyonlar Ligi'nde yenilen Mourinho'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler

Şampiyonlar Ligi'nde yenildi, Fenerbahçe'ye salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.