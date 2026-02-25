Haberler

Ramazan ayı gönülleri buluşturdu

Ramazan ayı gönülleri buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Aşağıboğaz köyünde Makbule teyzenin sofrasında iftar yaparak Ramazan'ın paylaşma ruhunu yaşattı. İftar sofralarında dualar edildi, hatıralar paylaşıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Makbule teyzenin sofrasında Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşattı.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur ile birlikte Yenipazar ilçesine bağlı Aşağıboğaz köyünde yaşayan Makbule teyzenin sofrasına konuk oldu. Ramazan'ın bereketi aynı sofrada paylaşılırken, içten ve samimi bir ortamda gönül sohbeti gerçekleştirildi. İftarın ardından içilen çay eşliğinde hatıralar dinlendi, dualar edildi.

Kaymakam Uçar, "Bu mübarek ayın merhamet ve kardeşlik ikliminde; başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntı yaşayan tüm mazlumların huzura kavuşması için niyazda bulunuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sofralarımızdan bereketi eksik etmesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı