Kaymakam Tutal, Köyleri Ziyaret Ederek Sorunları Yerinde Tespit Ediyor

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, köy köy dolaşıyor. Tutal, köylerdeki sorunlarını yerinde görerek çözüm üretiyor.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatma Kafkaslı Çelik ile birlikte Kayalık Köyü'nü ziyaret etti. Tutal, Kayalık köyünde AFAD tarafından yapılan incelemeler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Daha sonra Kaymakam Tutal, köy halkı ile birlikte köy içerisinde gezerek incelemelerde bulunup köy halkının sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Kayalık Köyü Muhtarımız Reşit Uçum da eşlik etti. Tutal, incelemelerinin ardından ilçe merkezine döndü.