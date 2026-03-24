Susuz'da öğrencilerden kaymakama anlamlı ziyaret

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İncesu köyünden gelen öğrencileri ve köy muhtarını makamında ağırlayarak, onların eğitim hayatları ve beklentileri hakkında sohbet etti. Ziyaret, öğrencilerin motivasyonlarını artırmayı amaçladı.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İncesu köyünden gelen öğrencileri ve köy muhtarı Abdülkadir Eker'i makamında ağırladı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Tutal, onların eğitim hayatları, hedefleri ve günlük yaşamlarına dair sorular sorarak sohbet etti. Özellikle çocukların isteklerini ve beklentilerini dikkatle dinleyen Tutal, gençlerin geleceğe dair umutlarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

İncesu köyü muhtarı Abdülkadir Eker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köy öğrencilerine gösterilen ilgiden dolayı Kaymakam Tutal'a teşekkür etti. Eğitimin ve gençlerin desteklenmesinin önemine değinen Eker, bu tür buluşmaların çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Tutal, nazik ziyaretlerinden dolayı öğrencilere ve muhtar Abdülkadir Eker'e teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin kendilerini değerli hissetmeleri ve geleceğe daha umutla bakmaları açısından önemli olduğu vurgulandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
