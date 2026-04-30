Kaymakam Tutal'dan İncilipınar köyüne ziyaret: Eğitim ve vatandaş talepleri yerinde değerlendirildi

Susuz'da kamu hizmetlerinin yerinde incelenmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İncilipınar Köyü'nde bir dizi temas gerçekleştirdi. Kaymakam Tutal'a ziyaretinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatma Kafkaslı Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aykut Manduz eşlik etti.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak İncilipınar İlkokulu'na gidildi. Burada öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Tutal, sınıfları inceleyerek eğitim ortamını yerinde inceledi. Okulun fiziki durumu, eğitim materyalleri ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Tutal, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların talep ve beklentilerini dinledi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Kaymakam Tutal, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına gerekli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Tutal, fedakarca yürütülen eğitim çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Okul ziyaretinin ardından köy içerisinde incelemelerde bulunuldu. Altyapı, çevre düzenlemesi ve köyün genel ihtiyaçlarına ilişkin gözlemler yapan heyet, yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Köyde devam eden çalışmaların hızlandırılması ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

Program kapsamında İncilipınar Taziye Evi de ziyaret edildi. Burada köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Tutal, vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet etti. Vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Tutal, iletilen konuların çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Tutal, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sunulması adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Ziyaretin sonunda İncilipınar köyü sakinlerine ve Köy Muhtarı Levent Ürün'e gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Kaymakam Tutal, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Gerçekleştirilen ziyaretin, hem eğitim alanındaki ihtiyaçların tespiti hem de vatandaşlarla birebir iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
