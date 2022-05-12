Kaymakam Türkmen 'Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

KAĞIZMAN, KARS (İHA) - Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen, "Kariyer Günleri"nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinlikleri devam ediyor. Kariyer Günleri'nin bugün ki adresi Anadolu Lisesi oldu. Kaymakam Hamza Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ile birlikte Anadolu Lisesi 12. sınıflara yönelik düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine katıldı.

Kaymakamlık mesleğini ve devletinin birimleri ile işleyişi hakkında öğrenicilerle bilgi ve birikimlerini paylaşan Türkmen, öğrencilere kaymakamlık mesleğinin özellikleri, devletin birimleri, işleyişi, kaymakam olmak için yapılması gerekenler, kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları ve kaymakamın yetki ve görevleri hakkında bilgi verdi.

Sohbet ortamında geçen "Kariyer Günleri" buluşması daha sonra soru ve cevap şeklinde devam etti. Kaymakam Türkmen, öğrencilerin hedefleri konusunda kararlı olmaları gerektiğinin altını çizdi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel