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Kaymakam Topsakaloğlu gazilerle bir araya geldi

Yerel Haberler

Kaymakam Topsakaloğlu gazilerle bir araya geldi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilciliğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilciliğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Topsakaloğlu, ziyarette ebediyete intikal etmiş tüm gazilere ve şehitlere rahmet dilerken, yaşayan tüm gazilere de uzun ömür temennisinde bulundu. Topsakaloğlu, "Şehit ve gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize her zaman şükran borçluyuz" dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi Ali Şen, Kaymakam Topsakaloğlu'na teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tuncay TOPSAKALOĞLU Türkiye Bozyazı Yerel Haberler

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