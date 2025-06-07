Kaymakam Şahin şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutlamak için hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sıkça Demirözülü vatandaşları evinde ziyaret eden, ilçe halkının evine konuk olan Kaymakam Şahin, Kurban Bayramı vesilesiyle aziz şehitlerin kıymetli aileleriyle ve değerli gazilerin yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında şehit ve gazi aileleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Şahin, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, acılı ailelere sabır ve başsağlığı diledi. Kaymakam Şahin, nazik ziyaretlerinden ötürü kendisine teşekkür eden ailelerin bayramını da kutladı. - BAYBURT