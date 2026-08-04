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Odunpazarı Muhtarlarından Kaymakam Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Odunpazarı Muhtarlarından Kaymakam Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Eskişehir'de Odunpazarı Kaymakamı olarak atanan Ahmet Hikmet Şahin, görevine başladı. Türkiye Muhtarlar Derneği Odunpazarı Şubesi üyesi muhtarlar, yeni Kaymakam'ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehir'de mahalle muhtarları, Odunpazarı Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Kaymakamı olarak atanan Ahmet Hikmet Şahin, görevine başladı. Türkiye Muhtarlar Derneği Odunpazarı Şubesi üyesi muhtarları, Kaymakam Şahin'i makamında ziyaret etti. Muhtarlar, yeni görevinde başarılar diledikleri Kaymakam Şahin ile toplu hatıra fotoğrafı çekindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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