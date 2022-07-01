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Kaymakam Sağlam, koruyucu aileler ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Sağlam, koruyucu aileler ile buluştu

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "Koruyucu Aile Günü" çerçevesinde koruyucu aileler ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "Koruyucu Aile Günü" çerçevesinde koruyucu aileler ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Programa, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve eşi Semra Sağlam, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve eşi Müşerref Karaaslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Sağlam, "Ülkemizin geleceği olan tüm çocuklarımızın sağlıklı yetişkinler olabilmeleri için aile yanında büyümeleri çok önemli. Koruyucu ailelerimizin karşılaşacakları sorunlarda kendilerine her zaman destek olmaya hazırız" dedi.

Sağlam, koruyucu aileleri ve çocuklar ile tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti ve daha sonra Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koruyucu Aile Günü Kamil Sağlam Cumhuriyet Salihli Yerel Haberler

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