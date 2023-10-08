Kaymakam Sağlam, Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Veysel Balaban'ı evinde ziyaret etti.

Bir yandan mahalle ziyaretlerine devam eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, bir yandan da mahallelerde ikamet eden gazi ve ailelerini ziyaret ediyor. Kaymakam Sağlam, Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Veysel Balaban ve ailesini İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Kezban Çimen ile birlikte ziyaret etti.

Şehit ve gazilerin bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin onurlu sembolleri olduklarını ifade eden Kaymakam Sağlam, "Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - MANİSA