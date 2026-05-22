Bozüyük'te kurban kesim alanında inceleme

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, kurban kesim alanında incelemelerde bulundu.

Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Çelik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ile birlikte Bozüyük'e bağlı Akçapınar köyünde bulunan besi çiftliğindeki kurban kesim alanını inceledi. Gerçekleştirilen program kapsamında kurban kesim alanındaki hazırlıklar yerinde değerlendirilirken, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Kaymakam Adem Öztürk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda hizmet alabilmesi adına gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini hijyenik ve güvenli koşullarda yerine getirebilmeleri için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı