Haberler

Kaymakam Öztürk gazilerle bir araya geldi: "Sizlerin ödediği bedeller sayesinde bu şanlı bayrağımız dalgalanıyor"

Kaymakam Öztürk gazilerle bir araya geldi: 'Sizlerin ödediği bedeller sayesinde bu şanlı bayrağımız dalgalanıyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ramazan ayı dolayısıyla gazileri evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, gazilere minnet duygularını ileten Öztürk, devletin her zaman gazilerin yanında olacağını vurguladı.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ramazan ayı dolayısıyla gazileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle birlikte iftar öncesi hasbihal etti.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Ramazan ayı kapsamında Şırnak'ta görev yaparken gazi olan Saim Köse ile Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mustafa Kemal Salur'u evlerinde ziyaret etti. Ziyarette gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenen Öztürk, hal ve hatırlarını sorarak Ramazan aylarını tebrik etti.Gazilere minnetlerini dile getiren Kaymakam Öztürk, "Sizlerin ödediği bedeller sayesinde bu şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Devletimiz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecektir" dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler ise Ramazan ayında gerçekleştirilen anlamlı ziyaret için Kaymakam Öztürk'e teşekkür ederek hayır dualarını iletti.

Öte yandan, Kaymakam Öztürk'e ziyarette Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğanur Cülcüloğlu, Çıplaklı Mahalle Muhtarı Ali Kollama ve kurum personelleri eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı