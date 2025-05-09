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Kaymakam Özdemir'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

Kaymakam Özdemir'den şehit annelerine anlamlı ziyaret
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HASAN YİĞEN (İHA)MANİSA - Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

HASAN YİĞEN (İHA)

MANİSA - Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyarette Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç da Kaymakam Özdemir'e eşlik etti.

Kaymakam Özdemir, şehit annesi Rabiya Öz ve Zülfiye Demirelli'yi evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü tebrik etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, Özdemir yaptığı açıklamada, "Evlatlarını bu vatan toprağı uğruna şehit veren annelerimizin her zaman yanındayız. Onlar bize evlatlarının emanetidir" dedi.

Kaymakam Özdemir, şehit ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğuna vurgu yaparak, "Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Onların gösterdiği sabır ve metanet hepimize örnektir" ifadelerini kullandı.

Şehit anneleri ise yapılan ziyaretin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, Kaymakam Özdemir ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler. Ayrıca Kula ilçe jandarma ve ilçe emniyet müdürü ilçede bulunan şehit ailelerine ziyaret ederek anneler gününü tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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