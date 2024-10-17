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Kaymakam Özçelik'ten Şehit Aileleri Derneği'ne ziyaret

Kaymakam Özçelik'ten Şehit Aileleri Derneği'ne ziyaret
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Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ahlat Kaymakam vekilliği görevine bakan Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret eden Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine iadeyi ziyarette bulundu. Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde bulunan dernek bürosunu ziyaret eden Kaymakam Özçelik, burada Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç, yönetim kurulu üyeleri ve şehit aileleri ile bir araya geldi. Özçelik, burada ayrıca derneği ziyaret gelen Şehit Summani Görgen Ortaokulu öğrencileriyle de sohbet etti. Özçelik, şehit makamının peygamberlik makamından sonra geldiğini belirterek, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Kaymakam Özçelik'e ziyaretinde Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik de eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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