Kaymakam okul duvarını boyamak için kolları sıvadı Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ara tatilde onarımı yapılan okulda fırçayı olarak bir süre duvar boyadı.

Kaymakam okul duvarını boyamak için kolları sıvadı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ara tatilde onarımı yapılan okulda fırçayı olarak bir süre duvar boyadı.

Nusaybin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okullarda kullanılmak üzere Kayabaşı'nın talimatıyla 12 ton boya teslim edildi. Ara tatile giren okullar eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Kayabaşı, yaptığı açıklamada eğitim desteklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti

Kayabaşı, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda eğitim alması için Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı olarak her konuda eğitim camiamızın yanındayız" dedi.