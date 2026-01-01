Haberler

Kaymakam Odabaş yeni yılda görev başındaki personeli yalnız bırakmadı

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 2026 yılının ilk saatlerinde sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti. Ziyaretler sırasında çalışanlara teşekkür eden Odabaş, güvenlik tedbirlerini de yerinde inceledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş, 2026 yılının ilk saatlerinde görev başındaki sağlık çalışanlarını ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam Odabaş, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak amacıyla görev yapan personeli yalnız bırakmadı. Ziyaret programına Edremit Devlet Hastanesi ile başlayan Odabaş, gece vardiyasında görev yapan doktor, hemşire ve sağlık personeli ile bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Odabaş, tedavisi süren vatandaşları da ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Sağlık kurumu ziyaretlerinin ardından ilçe giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarına geçen Odabaş, alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. İlçe genelinde 265 Jandarma ve 403 polis olmak üzere toplam 668 personelin görev aldığı, 30 farklı kontrol noktasında denetimler gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü asayiş çalışmalarını denetleyen Kaymakam Odabaş, personelin yeni yılını kutlayarak başarılar diledi.

Ziyaretler sonunda değerlendirmede bulunan Kaymakam Ahmet Odabaş, "2026 yılının ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR

