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Kaymakam Odabaş, şehit Ali Çakır'ın hayır yemeğine katıldı

Kaymakam Odabaş, şehit Ali Çakır'ın hayır yemeğine katıldı
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1950 yılında şehit düşen Şehit Ali Çakır'ın anısına Mehmetalan Mahallesinde düzenlenen hayır yemeğine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş katıldı.

1950 yılında şehit düşen Şehit Ali Çakır'ın anısına Mehmetalan Mahallesinde düzenlenen hayır yemeğine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş katıldı.

Şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra, çok sayıda vatandaşın da hazır bulunduğu programda, şehitlere dualar edildi. Şehitlerin sayesinde bugün huzur içinde yaşadığımızı belirten Kaymakam Odabaş; "Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu toprakları korumak ve gelecek nesillere ecdadımızın bu fedakarlıkları aktarmak hepimizin görevidir. Devlet ve millet olarak her zaman Şehit ailelerimizin yanlarında olacağız." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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