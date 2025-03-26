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Kaymakam Odabaş, Gençlerle İftar Sofrasında Buluştu

Kaymakam Odabaş, Gençlerle İftar Sofrasında Buluştu
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Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayının bereketini paylaşmak için Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kalan öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle samimi sohbetler yapan Odabaş, onların potansiyeline vurgu yaptı.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayının manevi ikliminde, geleceğin mimarları olan gençlerle bir araya gelerek Ramazanın bereketini paylaştı.

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle iftar sofrasında buluşan Kaymakam Odabaş, öğrencilerin hayalleri ve beklentileri üzerine samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Bugünün gençlerinin yarının mimarları olduğunu belirten Kaymakam Odabaş, "Sevgili gençler, eğitim hayatınızda göstereceğiniz başarılar, ülkemizin geleceğine ışık tutacaktır. Bizler, her zaman sizin yanınızdayız ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Unutmayın, her biriniz ayrı ayrı değerlisiniz ve potansiyelinizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacaksınız." dedi.

İftar programına; İlçe Milli Eğitim Müdür V. Rasim Girgin, Şube Müdürleri Mesut Polat ve Mehmet Barış Çevik eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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