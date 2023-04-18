Kaymakam Odabaş, esnaf odası başkanlarını ziyaret etti

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanlığı ile Edremit Madeni Sanatkarlar ve Elektrikçiler Odası Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanlığı ile Edremit Madeni Sanatkarlar ve Elektrikçiler Odası Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretler dahilinde ilk olarak Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst'ü ziyaret eden Kaymakam Ahmet Odabaş, oda faaliyetleri ve üyeleri hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Edremit Madeni Sanatkarlar ve Elektrikçiler Odası Başkanlığını ziyaret eden Kaymakam Odabaş, Oda Başkanı Hayatı Seçen'den yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı.

Oda başkanları ile tek tek sohbet eden Kaymakam Odabaş, oda başkanlarından esnafın sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.

Esnaf odası başkanları da Kaymakam Odabas'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür ettiler.

Esnaf odası başkanlığı ziyaretinin akabinde Kadıköy mahalle kahvehanesinin önünde oturan vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Odabaş, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi yaklaşmakta olan ramazan bayramını tebrik etti. - BALIKESİR