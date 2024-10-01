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Kaymakam Neslihan Kısa Duman Tercan'da Köy ve Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kaymakam Neslihan Kısa Duman Tercan'da Köy ve Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve derslerinde başarılar diledi. Ardından Balyayla köyünde köy sakinlerinin taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, köy ve okul ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Duman ilçedeki Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Duman, derslerinde çocuklara başarılar diledi.

Daha sonra Kaymakam Duman beraberindeki ilçe protokolüyle Balyayla köyünü ziyaret etti. Köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Neslihan Kısa Duman, çözün odaklı çalışma yürütmeye gayret ettiklerini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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