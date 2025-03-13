Kaymakam Mustafa Maslak, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak pansiyonda kalan öğrencileri ziyaret ederek, iftar yemeğine eşlik etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldiler. Öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrencilerin dilek ve isteklerini dinlediler. Okul idaresinden pansiyon hakkında bilgi aldılar. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti. - MUĞLA