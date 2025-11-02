Haberler

Kaymakam Murat Karataş, Alioğulları Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Alioğulları Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve kamu hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Aydın'ın Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçeye bağlı Alioğulları Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, mahalle ziyaretleri kapsamında Alioğulları Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Karataş, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip devam eden kamu hizmetleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Karataş, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulundu. Vatandaşların önerilerini not alan Karataş, kamu kurumlarının mahallelerde yürüttüğü çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. Mahalle halkı, Kaymakam Karataş'a ilgi ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti - AYDIN

