Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, Zaferler Mahallesi'nde halkı dinledi

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Zaferler Mahallesi'nde yapılan mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Eğitim kurumlarını da ziyaret eden Kumcu, öğretmenlerle görüşerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mert Kumcu mahalle ziyaretleri kapsamında Zaferler Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla buluştu.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, ilgili kurum amirleri ile birlikte Zaferler Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. İlgili kurum amirleri vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek not aldı. Kaymakam Mert Kumcu sorunların çözülmesi noktasında gereğinin yapılması için çalışacaklarını belirtti. Vatandaşlar Kaymakam Kumcu'ya ziyareti ve gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Kaymakam Mert Kumcu, Zaferler Mahallesi'nde bulunan Anasınıfını, İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul müdürü ve öğretmenlerden eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Kaymakam Kumcu, başarı dileğinde bulundu. Kaymakam Kumcu, kurum amirleri ile birlikte Zaferler Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Mustafa Yerlikaya ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Doğan'ı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
