Kaymakam Mahir, Şehit kabirlerini ziyaret etti

Kaymakam Mahir, Şehit kabirlerini ziyaret etti
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15 Temmuz Şehitleri Anma, demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Hamur kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, ilçe protokolü ile birlikte şehit şehit kabirlerini ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma, demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Hamur kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, ilçe protokolü ile birlikte şehit şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ardından Kaymakam Mahir, şehit polis Memuru Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında dualar edildi. Gerçekleştirilen ziyerette aileyle yakından ilgilenen Mahir, aile bireyleriyle sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyarette konuşan Kaymakam Mahir, "şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Devletimiz her zaman yanlarınızdadır" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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