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Kaymakam Mahir, Köylere Ziyaretlerle Sorunları Dinliyor

Kaymakam Mahir, Köylere Ziyaretlerle Sorunları Dinliyor
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Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Aşağı Aladağ ve Gültepe köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi, çiftçilerle birlikte tarla sürdü.

Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, ilçedeki köy ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Aşağı Aladağ ve Gültepe köylerini ziyaret eden Mahir, köy halkıyla iç içe bir gün geçirdi.

Köy camisi ve okulunu ziyaret ederek köylülerle bir araya gelen Kaymakam Mahir, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Mahir, çözüm için ilgili birimlere talimat verdi. Kaymakam Mahir, daha sonra tarla süren çiftçilere katılarak onlarla birlikte tarla sürme ve tohum serpme işine başladı. Çiftçilerle sohbet eden Mahir, "Çiftçilerimiz ülkemizin temel taşıdır. Onların sorunlarını çözmek, üretime destek olmak bizim önceliğimiz. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Köylüler de Kaymakam Mahir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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