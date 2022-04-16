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Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, köyleri gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını dinledi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, köyleri gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını dinledi.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ilçeye bağlı Narlı köyünde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Eyüp Akkaya ile birlikte ailelerin sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Kurt, bu sıkıntıların imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını söyledi. - HAKKARİ

Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Kaymakam Kurt'tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Kurt, Hakkari, Yerel, Haberler

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