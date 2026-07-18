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Kaymakam çizmeleriyle gündem oldu

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde görev yapan Kaymakam Kübra Baka Kılıç, makam odası yerine sahada çalışıyor. Balık tesisi şantiyesinde çizmelerini giyerek incelemelerde bulunan Kılıç, köy ziyaretleri ve okullarla da ilgileniyor. Vatandaşların takdirini toplayan kaymakam, 'makamdan değil, sahadan yönetiyor' yorumları alıyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaklaşık bir yıldır görev yapan Kaymakam Kübra Baka Kılıç, makam odasından çok sahada yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak balık tesisi şantiyesinde çizmelerini giyerek incelemelerde bulunan Kaymakam Kılıç'ın görüntüleri, ilçe halkının da takdirini topladı.

Göreve başladığı günden bu yana köy ziyaretlerine ağırlık veren Kaymakam Kübra Baka Kılıç, vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor, halk toplantıları düzenliyor ve sorunları yerinde dinliyor. Resmi programların yanı sıra sık sık kırsal mahallelere giden Kılıç, devlet hizmetlerinin vatandaşın ayağına ulaşması için yoğun mesai harcıyor. Ayrıca Balık Gölü yolunda yürütülen çalışmaları da sık sık sahada denetleyerek ekiplerden bilgi alıyor.

Daha önce köy ziyaretleri sırasında vatandaşlarla birlikte tandır ekmeği pişirmesiyle gündem olan Kaymakam Kılıç, bu kez de çizmelerini giyerek balık tesisi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen Kılıç, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken işçilere de kolaylıklar diledi.

Eğitime verdiği önemle de bilinen Kaymakam Kübra Baka Kılıç, köy ziyaretlerinde okulları ihmal etmiyor. Öğrencilerle yakından ilgilenen, öğretmenlerle eğitim sürecini değerlendiren Kılıç, çocukların talep ve ihtiyaçlarını da yerinde dinliyor. İlçede düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerde de sık sık çocuklarla bir araya geliyor.

Taşlıçaylı vatandaşlar ise Kaymakam Kılıç'ın sahada olmasını, halkla iç içe görev yapmasını ve ilçenin sorunlarını yerinde takip etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ediyor. Özellikle şantiye alanlarında ve köylerde yürüttüğü incelemeler, "makamdan değil, sahadan yöneten kaymakam" yorumlarına neden oluyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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