Kaymakam Koray Çelik, Öğrencilerle Kartopu Oynadı
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Kaymakam Koray Çelik, Selahattin Eyyubi İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle kartopu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kaymakam ve eşi, çocuklarla birlikte karın tadını çıkardı.
Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, ziyaret ettiği okulda öğrencilerle birlikte kartopu oynadı. Ellerinde aldıkları kartoplarını Kaymakam Çelik'e nişanlayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.
Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, eşi Hasret Yılmaz Çelik ile birlikte Selahattin Eyyubi İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı ziyarette, çocuklarla kartopu oynadıklarına şahit olan Kaymakam Çelik hemen kolları sıvadı. Öğrencilerin yanına gelen Kaymakam Çelik ve eşi miniklerle karın keyfini çıkarıp kartopu oynadı. Ellerinde aldıkları kartoplarını Kaymakam Çelik'e nişanlayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.
Kaymakam Çelik öğrencilerle kartopu oynadıktan sonra öğretmenlerle sohbet edip taleplerini dinledi. - BİNGÖL