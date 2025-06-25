Kaymakam Kılıç, Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç, Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İnönü Mahallesinde yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit etti ve taleplerini dinledi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İnönü Mahallesindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Sosyal İnceleme Uzmanı Servet Çizmeci ile birlikte İnönü Mahallesindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Kılıç, bir evin bahçesinde toplanan yaşlılara durumları hakkında kendilerinden bilgi aldı, taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarını tespit etti. Sosyal İnceleme Uzmanı Servet Çizmeci gerekli notları almasını söyleyen Kaymakam Kılıç, yaşlıların gönülleri fethetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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