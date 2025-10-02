Kaymakam Kılıç'tan Yaşlı Vatandaşlarla Anlamlı Buluşma

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçedeki yaşlı vatandaşlarla anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Kaymakam Kılıç, ziyaret sırasında yaşlı vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, tek tek not aldı. Ziyarette samimi bir sohbet ortamı oluşturan Kaymakam Kılıç, "Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, değerlerimizi yarınlara aktaran kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik. Büyüklerimiz bizim için birer rehberdir. Onların duası ve varlığı bizlere güç vermektedir. Devletimizin şefkat eli her zaman yanlarındadır" dedi. - BİLECİK