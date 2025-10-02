Haberler

Kaymakam Kılıç'tan Yaşlı Vatandaşlarla Anlamlı Buluşma

Kaymakam Kılıç'tan Yaşlı Vatandaşlarla Anlamlı Buluşma
Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçe yaşlılarıyla buluşarak onların taleplerini dinledi ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Kılıç, yaşlıların tecrübelerinin ve varlığının kendilerine güç verdiğini belirtti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçedeki yaşlı vatandaşlarla anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Kaymakam Kılıç, ziyaret sırasında yaşlı vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, tek tek not aldı. Ziyarette samimi bir sohbet ortamı oluşturan Kaymakam Kılıç, "Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, değerlerimizi yarınlara aktaran kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik. Büyüklerimiz bizim için birer rehberdir. Onların duası ve varlığı bizlere güç vermektedir. Devletimizin şefkat eli her zaman yanlarındadır" dedi. - BİLECİK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
