Kaymakam Kılıç, Öğrencileri Kitap Okumaya Teşvik Ediyor

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle buluşup onları kitap okuma alışkanlığı edinme konusunda teşviklerini sürdürüyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, ilçeye bağlı Oğulpaşa Yeşilçimen Köyü İlkokulunda öğrenciler bir araya geldi. İkili okulda BİL-EN programı kapsamında okuma etkinliğine katıldı.Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte kitap okuyan Kaymakam Kılıç, etkinliğin ardından öğrencilerle bir süre sohbet ederek kitap okumanın hayal gücünü geliştirdiği, kelime dağarcığını zenginleştirdiği ve akademik başarılarını artırdığını belirtti. - BİLECİK