Kaymakam Kılıç, Köyde Vatandaşlarla Buluştu

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Küçüksusuz Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Kaymakam Kılıç, vatandaşların dile getirdiği sorunları tek tek not aldı. Özellikle altyapı, tarım, yol ve içme suyu gibi köy halkının yaşamını doğrudan etkileyen konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanacağını belirtti.

Kaymakam Kılıç, "Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında kapımız her zaman açık. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızdayız" dedi. - BİLECİK