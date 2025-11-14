Kaymakam Kılıç, Gökçeözü Köyü Yol Çalışmalarını İnceledi
Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gökçeözü Köyü yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeözü Köyü'nde yürütülen yol çalışmaları, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç tarafından yerinde incelendi. İncelemeye İl Genel Meclis Üyesi Oktay Karcı, İlçe Özel İdare Müdürü Füma Çelik ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Uysal da katıldı.
Kaymakam Kılıç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi. İncelemenin ardından köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, "devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel