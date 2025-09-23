Kaymakam Kılıç, Balaban İlkokulu'nda Öğrencilerle Buluştu

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Balaban İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçe protokolü ile birlikte Balaban İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin heyecan ve sevincine ortak olan Kaymakam Kılıç, okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Kaymakam Kılıç çocuklarla sohbet ederek başarılar diledi.

Etkinliğe, ilçe protokolünün diğer üyeleri de katılarak, eğitim camiasının heyecanına ortak oldu. Program, öğrencilerin yeni döneme motivasyonla başlamasıyla sona erdi. - BİLECİK