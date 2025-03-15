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Kaymakam Kılıç, Acil Sağlık İstasyonu'nu Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç, Acil Sağlık İstasyonu'nu Ziyaret Etti
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 112 Acil Sağlık İstasyonunu ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi ve Ramazan ayında gösterdikleri özveri için teşekkür etti.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 112 Acil Sağlık İstasyonunu ziyaret ederek, istasyonda görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ramazan ayında fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür eden Kaymakam Kılıç, acil sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaymakam Kılıç, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Acil sağlık hizmeti sunan personelin özverili çalışmalarının büyük takdir topladığını belirtti ve onlara kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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