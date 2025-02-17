Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Ağrı'nın Diyadin İlçesi Kaymakamı Mustafa Karali, Jandarma Komando Şehit Er Abdulaziz Bakır'ın sene-i devriyesinde şehit ailesini ziyaret etti. Ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Seçkin Zafer, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Kaan Çambel ve SHM Müdürü V. Sahibe Barac da katıldı. Kaymakam Karali, aileye Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ederek başsağlığı diledi ve onlarla sohbet etti.
Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali şehit ailesini ziyaret gerçekleştirdi
Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Seçkin Zafer, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Kaan Çambel ve SHM Müdür V.Sahibe Barac ile birlikte Jandarma Komando Şehit Er Abdulaziz Bakır'ın sene-i devriyesinde şehidin ailesine ziyarette bulundu.
Şehid ailesine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye eden Kaymakam Karali, aileye başsağlığı dileyerek aile ile hasbihal etti. - AĞRI