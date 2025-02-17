Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali şehit ailesini ziyaret gerçekleştirdi

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Seçkin Zafer, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Kaan Çambel ve SHM Müdür V.Sahibe Barac ile birlikte Jandarma Komando Şehit Er Abdulaziz Bakır'ın sene-i devriyesinde şehidin ailesine ziyarette bulundu.

Şehid ailesine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye eden Kaymakam Karali, aileye başsağlığı dileyerek aile ile hasbihal etti. - AĞRI