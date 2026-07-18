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Bilecik'te Merkez Kur'an Kursu eğitim faaliyetlerini yerinde incelendi

Bilecik'te Merkez Kur'an Kursu eğitim faaliyetlerini yerinde incelendi
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Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Merkez Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek yaz dönemi eğitim faaliyetlerini inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Merkez Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek yaz dönemi eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Pazaryeri ilçesinde yaz Kur'an kursları yoğun katılımla devam ederken, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Merkez Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde takip etti. Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik ile vaizin de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, kursun işleyişi, eğitim programları ve öğrencilerin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilenen Muhammet Mustafa Kara, çocuklarla sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Yaz Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesine önemli katkılar sunuyor. Bugünün çocukları yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek bireylerdir. Öğrencilerimizin eğitimlerine gösterdikleri ilgi bizleri memnun ediyor. Evlatlarımıza fedakarca rehberlik eden İlçe Müftülüğümüze, din görevlilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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