Kar altında sürpriz denetim: Vatandaş Kaymakamı karşısında buldu

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için yürütülen karla mücadele çalışmalarını denetledi ve ekiplerin zorlu koşullarda özveriyle çalıştığını belirtti.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde kapanan yolların ulaşıma açılması amacıyla İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Sahada devam eden çalışmaları denetleyen Kaymakam Kandemir, ekiplerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kar temizleme çalışmaları sırasında bir anda Kaymakam Kandemir'i karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Kandemir'e ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Kandemir, ekiplerin zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalıştığını ifade etti.

İlçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Kandemir, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz sahada. Önceliğimiz yolların en kısa sürede ve güvenli şekilde ulaşıma açılmasıdır" dedi.

Kaymakam Kandemir, karla mücadelede görev alan İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini ve ihtiyaç duyulan her noktaya anında müdahale edileceğini vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
