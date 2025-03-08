Kaymakam Kahveci'den Sıla'ya Doğum Günü Sürprizi

Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, iftar sofrasına konuk olduğu Kocaman ailesinin küçük kızları Sıla'ya doğum günü sürprizi yaparak mutluluğunu paylaştı.

Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, merkez Hacıhaliller Mahallesinde Yeter Kocaman'ın evini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu. Kaymakam iftardan sonra ailenin küçük kızı olan Fatih Ortaokulu öğrencisi Sıla'nın doğum günü olması nedeniyle yanında götürdüğü pasta ile Sıla'ya sürpriz yaptı. Sıla'nın doğum gününü de Kaymakam Kahveci pasta keserek kutladı. Sıla'nın doğum günü pastasını üflemesine de yardım eden ve nice mutlu yıllar dileyen Kaymakam Kahveci, küçük kızın doğum günü mutluluğunu paylaştı. Aile ile de yakından ilgilenen Kaymakam Kahveci, misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür etti.

Kaymakam Kahveci'ye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz da eşlik etti. - MANİSA