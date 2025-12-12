Haberler

Digor Kaymakamı Kahraman köylerde vatandaşlarla buluşuyor

Kars'ın Digor ilçesi Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinliyor ve devlet hizmetlerinin önemine dikkat çekiyor.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, köy ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Kars'ın Digor ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve köylülerin taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Kahraman'a kurum amirleri de eşlik ediyor.

Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, ilçeye bağlı Eren köyünde bir araya geldiği vatandaşların ihtiyaçları, köylerde devam eden yatırımlar, altyapı çalışmaları ve sosyal destek konuları ele alınıyor.

Kaymakam Kahraman, devletin vatandaşla her zaman iç içe olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan sorun ve sıkıntılarını bizzat kendisiyle paylaşmalarını istedi.

Köy halkı ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek taleplerini doğrudan Kaymakam Kahraman'a iletme imkanı buldukları için teşekkür etti.

Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman'ın Eren köyü ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Birsen Aydın Dinler'de eşlik etti.

Kahraman'ın köy buluşmalarına devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
